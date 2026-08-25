ua en ru
Вт, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро пошли на убыль: курс НБУ на 26 августа и какова реальная доходность от депозита

16:45 25.08.2026 Вт
2 мин
Американская и европейская валюты потеряли в цене
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро пошли на убыль: курс НБУ на 26 августа и какова реальная доходность от депозита Фото: НБУ обновил официальный курс доллара и евро на 26 августа (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на среду, 26 августа. Обе валюты взяли курс на понижение.

Каким будет курс валют завтра и сколько могут принести 100 тысяч гривен на депозите, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На 26 августа НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,67 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, когда американская валюта обошлась в 44,70 грн, курс снизился на 3 копейки.

Европейская валюта тоже подешевела. На среду Нацбанк установил курс евро на уровне 51,08 грн, что на 7 копеек меньше, чем днем ранее.

Доллар и евро пошли на убыль: курс НБУ на 26 августа и какова реальная доходность от депозита

Фото: официальный курс валют НБУ на 26 августа (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар ниже 45: курс валют в крупнейших банках и обменниках на 25 августа

Сколько принесут 100 тысяч гривен

Сравнивая гривневый депозит с покупкой доллара, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов в комментарии РБК-Украина советует учитывать именно реальную доходность после уплаты налогов.

Если разместить 100 тысяч гривен на шесть месяцев под 17,5% годовых, чистый доход составит примерно 6,7 тысяч гривен.

То есть, за полгода вкладчик будет иметь около 106,7 тысячи гривен.

По словам банкира, для получения такого же финансового результата от покупки доллара американская валюта должна за шесть месяцев подорожать более чем на 6,7%.

Например, если на момент покупки доллар стоит 45 грн, для аналогичного результата его курс должен вырасти примерно до 48 грн за доллар. При этом в расчете не учитывается разница между курсами купли и продажи валюты.

Читайте также: Курс доллара в сентябре: эксперт назвал четыре фактора, которые будут влиять на валютный рынок
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
Новости
Украина получила партию ракет к системам ПВО Patriot, - Зеленский
Украина получила партию ракет к системам ПВО Patriot, - Зеленский
Аналитика
Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией