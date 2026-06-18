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Доллар прибавил в цене, евро просел: как банки и обменники сменили курсы 18 июня

10:40 18.06.2026 Чт
3 мин
Кто предлагает сегодня самые выгодные курсы доллара и евро?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар прибавил в цене, евро просел: как банки и обменники сменили курсы 18 июня Фото: банки и обменные пункты обновили курсы валют на 18 июня (коллаж РБК-Украина)
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В начале дня банки и обменные пункты пересмотрели курсы валют. Доллар прибавил несколько копеек, тогда как евро продолжил дешеветь после снижения официального курса.

Где сегодня выгоднее покупать и продавать валюту – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Обменные пункты: доллар – 44,95/44,87 грн (покупка/продажа), евро – 52,29/52 грн.
  • Средний курс в банках: доллар – 44,61 грн (покупка) и 45,08 грн (продажа), евро – 51,64 грн (покупка) и 52,34 грн (продажа).
  • Самый дешевый доллар: Ощадбанк и ПУМБ (коммерческий курс) продают по 45,00 грн.
  • Выгоднее всего продавать доллар: ПУМБ (коммерческий курс) – 44,70 грн.
  • Самое дешевое евро: ПриватБанк (карточный курс) – 52,08 грн.
  • Выгоднее всего продавать евро: ПУМБ – 51,90 грн.

Курс валют в обменных пунктах

По данным Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах вырос. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 44,95 гривны (+5 коп.), а продать – за 44,87 гривны (+7 коп.).

Евро, напротив, подешевел. Средний курс покупки составляет 52,29 гривны (-6 коп.), а продажи – 52 гривны (-20 коп.).

Доллар прибавил в цене, евро просел: как банки и обменники сменили курсы 18 июня

Фото: курс валют в обменных пунктах на 18 июня (Инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,61 гривны при покупке (-3 коп.) и 45,08 гривны при продаже (-1 коп.). Евро банки покупают в среднем по 51,64 гривны (-12 коп.), а продают – по 52,34 гривны (-8 коп.).

Большинство крупных банков практически не изменили курсы доллара. В то же время отдельные учреждения пересмотрели курсы евро, которое продолжило дешеветь после снижения официального курса.

ПриватБанк продает доллар в отделениях по 45,05 гривны (+5 коп.). Карточный курс составляет 45,04 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 52,15 гривны (-25 коп.), а карточный курс – 52,08 гривны (-27 коп.).

Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,00 гривны (без изменений), а для карточных операций – по 45,15 гривны (без изменений). Евро в ''Мобильном Ощаде'' стоит 52,30 гривны (без изменений), а курс по картам составляет 52,45 гривны (без изменений).

''ПУМБ'' по коммерческому курсу продает доллар по 45,00 гривны (без изменений), а в кассах – по 45,20 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 52,60 гривны (без изменений).

Monobank продает доллар по 45,03 гривны (без изменений). Курс покупки составляет 44,65 гривны (без изменений). Евробанк продает по 52,06 гривны (-27 коп.), а покупает по 51,45 гривны (-22 коп.).

Доллар прибавил в цене, евро просел: как банки и обменники сменили курсы 18 июня

Фото: курс валют в банках (продажа) на 18 июня (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: самый выгодный курс продажи сегодня предлагают Ощадбанк и ПУМБ (коммерческий курс) – 45,00 грн (без изменений). В Monobank доллар стоит 45,03 грн (без изменений), а в ПриватБанке (карточный курс) – 45,04 грн (без изменений).

Евро: дешевле всего купить европейскую валюту можно в ПриватБанке по карточному курсу – 52,08 грн (-27 коп.). В отделениях ПриватБанка курс составляет 52,15 грн (-25 коп.), в Monobank – 52,24 грн (-9 коп.), а в Ощадбанке – 52,30 грн (без изменений).

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,70 грн (без изменений). В Ощадбанке и Monobank валюту покупают по 44,65 грн (без изменений), в ПриватБанке – по 44,60 грн (+5 коп.).

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в ПУМБ – по 51,90 грн (без изменений). В Ощадбанке курс покупки составляет 51,85 грн (без изменений), в Monobank – 51,45 грн (-22 коп.), а в ПриватБанке – 51,36 грн (-38 коп.).

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