ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро падают в цене: курс НБУ на 27 августа и как импорт будет влиять на спрос

16:35 26.08.2026 Ср
2 мин
Закупки перед осенне-зимним сезоном могут увеличить спрос на валюту
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар и евро падают в цене: курс НБУ на 27 августа и как импорт будет влиять на спрос Фото: НБУ обновил официальный курс валют на 27 августа (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Национальный банк Украины обновил официальные курсы доллара и евро на четверг, 27 августа. И американская, и европейская валюты продолжили дешеветь.

Каким будет курс основных валют и что может повлиять на спрос на валюту в сентябре, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

По состоянию на 27 августа НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,57 грн. Накануне, 26 августа, американская валюта обошлась в 44,67 грн. Таким образом, в сутки доллар подешевел на 10 копеек.

Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 52,00 грн. 26 августа европейская валюта обошлась в 52,08 грн. Евро, соответственно, потерял 8 копеек.

Доллар и евро падают в цене: курс НБУ на 27 августа и как импорт будет влиять на спрос

Фото: официальный курс валют НБУ на 27 августа (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар и евро дешевеют: курс валют в банках и обменниках на 26 августа

Что будет происходить со спросом на валюту в сентябре

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тараса Лесового в комментарии РБК-Украина, одним из главных факторов для валютного рынка в сентябре станет спрос со стороны импортеров.

За январь-июль 2026 года Украина импортировала товаров на 58,1 млрд. долларов, тогда как объем экспорта составил 24,1 млрд. долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за этот период достигло примерно 34 млрд долларов.

То есть на каждый доллар товарного экспорта приходится около 2,4 доллара импорта.

По мнению эксперта, в сентябре спрос на валюту может дополнительно усилиться из-за сезонных закупок. Речь идет, в частности, о приобретении энергоресурсов, горючего и оборудования накануне осенне-зимнего сезона.

Это создаст дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.

Читайте также: Что будет с ценами и зарплатами: главные цифры и прогнозы НБУ для украинцев
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
Новости
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут