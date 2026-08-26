Долар і євро дешевшають: курс валют у банках та обмінниках на 26 серпня

На ранок 26 серпня банки та обмінники оновили курси основних іноземних валют. Готівковий ринок продовжує реагувати на зміни попиту та пропозиції наприкінці серпня.

Які курси сьогодні встановили ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ та Monobank і де обміняти валюту з найменшою різницею, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 26 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,80 грн (-5 коп.) для продажу та 44,70 грн (-3 коп.) для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,18 грн (-7 коп.), а купують – по 52,00 грн (-7 коп.).

Фото: Курс валют в обмінниках 26 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,85 грн (без змін), а для карток курс становить 44,84 грн (без змін). Євро у відділеннях можна купити по 52,45 грн (-5 коп.), а для карток – 52,35 грн (-28 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,80 грн (-5 коп.), а для карток – 44,95 грн (-5 коп.). Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,45 грн (-10 коп.), а для карток – 52,65 грн (-5 коп.).

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,00 грн (без змін), а за комерційним курсом – 44,80 грн (без змін). Євро у касах банку можна купити по 52,50 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,83 грн (без змін), а євро – по 52,33 грн (-19 коп.).

Фото: Курс валют у банках 26 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк у відділеннях – 44,85 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток та ПУМБ у відділеннях – по 44,95 та 45,00 грн відповідно.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Monobank – 52,33 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 52,35 грн, ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 52,45 грн. ПУМБ продає євро по 52,50 грн, а найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,65 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,55 грн.

Далі йдуть ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн, Ощадбанк для карток – 44,45 грн, Monobank – 44,43 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,40 грн, ПриватБанк для карток – 44,40 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 44,25 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,95 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,85 грн, ПУМБ – 51,80 грн, Monobank – 51,76 грн, ПриватБанк для карток – 51,75 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,45 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні