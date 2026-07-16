Долар і євро падають в ціні: актуальний курс валют в банках та обмінниках на 16 липня

Станом на ранок 16 липня на валютному ринку спостерігається тенденція до зниження курсів як долара, так і євро. Валюта стала доступнішою як в обмінних пунктах, так і в банківських установах.
Які ціни встановили обмінники та популярні банки та де сьогодні купувати валюту вигідніше - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Портал Minfin вранці 16 липня наводить середній курс долара для купівлі в обмінниках на рівні 44,74 (-11 коп) гривень, здати валюту можна по 44,62 (-12 коп) гривні.
Євро в обмінниках сьогодні обійдеться у 51,37 (-13 коп) гривень для покупки та 51,20 (-5 коп) гривень - здача валюти.
Фото: курс валют в обмінниках 16 липня (інфографіка РБК-Україна)
Середній курс купівлі долара в банках сьогодні становить 45 (-4 коп) гривень, а здати американську валюту можна по 44,51 (-3 коп) гривні.
Євро в банку можна купити за середнім курсом у 51,52 (-10 коп) гривні, а здати - по 50,86 (без змін) гривень.
Фото: курс валют в банка 16 липня (інфографіка РБК-Україна)
ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,95 (-10 коп) гривень, а карткою - 45,04 (без змін) гривні. Євро в касах привату можна купити по 51,50 (-10 коп) гривні, а карткою - 51,54 (-27 коп) гривні.
Ощадбанк у мобільному додатку продає долари по 44,90 (-15 коп) гривень, а для карток курс становить 45,05 (-10 коп) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,50 (-20 коп) гривень, а карткою - 51,70 (-10 коп) гривень.
ПУМБ в касах продає долари по 45,20 (без змін) гривень, а комерційний курс тримається на рівні 45 (-20 коп) гривень. Євро у відділеннях банку сьогодні обійдеться у 51,70 (без змін) гривень.
Monobank продає долари по 45 (-4 коп) гривні, а євро - по 51,53 (-27 коп) гривні.
Якщо ви плануєте придбати 100 доларів готівкою, ось порівняння ваших витрат залежно від місця купівлі:
Різниця: Купуючи 100 доларів в Ощадбанку (через додаток) замість каси ПУМБ, ви можете заощадити 30 гривень.
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