Доллар и евро падают в цене: актуальный курс валют в банках и обменниках на 16 июля

По состоянию на утро 16 июля на валютном рынке наблюдается тенденция к понижению курсов как доллара, так и евро. Валюта стала более доступной как в обменных пунктах, так и в банковских учреждениях.
Какие цены установили обменники и популярные банки и где сегодня покупать валюту выгоднее - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Портал Minfin утром 16 июля приводит средний курс доллара для покупки в обменниках на уровне 44,74 (-11 коп.) гривен, сдать валюту можно по 44,62 (-12 коп.) гривны.
Евро в обменниках сегодня обойдется в 51,37 (-13 коп.) гривен для покупки и 51,20 (-5 коп.) гривен - сдача валюты.
Фото: курс валют в обменниках 16 июля (инфографика РБК-Украина)
Средний курс покупки доллара в банках сегодня составляет 45 (-4 коп.) гривен, а сдать американскую валюту можно по 44,51 (-3 коп.) гривны.
Евро в банке можно купить по среднему курсу в 51,52 (-10 коп) гривны, а сдать - по 50,86 (без изменений) гривен.
Фото: курс валют у банка 16 июля (инфографика РБК-Украина)
ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,95 (-10 коп) гривен, а картой - 45,04 (без изменений) гривны. Евро в кассах привата можно купить по 51,50 (-10 коп) гривны, а картой - 51,54 (-27 коп) гривны.
Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,90 (-15 коп) гривен, а для карт курс составляет 45,05 (-10 коп) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,50 (-20 коп) гривен, а картой - 51,70 (-10 коп) гривен.
ПУМБ в кассах продает доллары по 45,20 (без изменений) гривен, а коммерческий курс держится на уровне 45 (-20 коп.) гривен. Евро в отделениях банка сегодня обойдется в 51,70 (без изменений) гривен.
Monobank продает доллары по 45 (-4 коп) гривны, а евро - по 51,53 (-27 коп) гривны.
Если вы планируете приобрести 100 долларов наличными, вот сравнение ваших расходов в зависимости от места покупки:
Разница: Покупая 100 долларов в Ощадбанке (через приложение) вместо кассы ПУМБ, вы можете сэкономить 30 гривен.
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