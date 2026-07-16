Доллар и евро падают в цене: актуальный курс валют в банках и обменниках на 16 июля

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Общая тенденция: Валюта в обменниках и банках преимущественно дешевеет, что свидетельствует об укреплении гривны в начале дня.

Валюта в обменниках и банках преимущественно дешевеет, что свидетельствует об укреплении гривны в начале дня. Доллар: Средний курс в обменниках составляет 44,74 грн, в банках доллар можно купить в среднем по 45 грн.

Средний курс в обменниках составляет 44,74 грн, в банках доллар можно купить в среднем по 45 грн. Евро: Стоимость евро в обменниках снизилась до 51,37 грн, в кассах банков - до 51,52 грн.

Стоимость евро в обменниках снизилась до 51,37 грн, в кассах банков - до 51,52 грн. Разница между учреждениями: Самые низкие курсы покупки доллара в кассах наблюдаются в Ощадбанке (44,90 грн в приложении), в то время как ПУМБ удерживает курс на уровне 45,20 грн в отделениях.

Курс валют в обменниках

Портал Minfin утром 16 июля приводит средний курс доллара для покупки в обменниках на уровне 44,74 (-11 коп.) гривен, сдать валюту можно по 44,62 (-12 коп.) гривны.

Евро в обменниках сегодня обойдется в 51,37 (-13 коп.) гривен для покупки и 51,20 (-5 коп.) гривен - сдача валюты.

Фото: курс валют в обменниках 16 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в банках сегодня составляет 45 (-4 коп.) гривен, а сдать американскую валюту можно по 44,51 (-3 коп.) гривны.

Евро в банке можно купить по среднему курсу в 51,52 (-10 коп) гривны, а сдать - по 50,86 (без изменений) гривен.

Фото: курс валют у банка 16 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,95 (-10 коп) гривен, а картой - 45,04 (без изменений) гривны. Евро в кассах привата можно купить по 51,50 (-10 коп) гривны, а картой - 51,54 (-27 коп) гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,90 (-15 коп) гривен, а для карт курс составляет 45,05 (-10 коп) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,50 (-20 коп) гривен, а картой - 51,70 (-10 коп) гривен.

ПУМБ в кассах продает доллары по 45,20 (без изменений) гривен, а коммерческий курс держится на уровне 45 (-20 коп.) гривен. Евро в отделениях банка сегодня обойдется в 51,70 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 45 (-4 коп) гривны, а евро - по 51,53 (-27 коп) гривны.

Где выгоднее всего купить 100 долларов сегодня?

Если вы планируете приобрести 100 долларов наличными, вот сравнение ваших расходов в зависимости от места покупки:

Лучшая цена: Ощадбанк (через приложение) - 4 490 грн.

Ощадбанк (через приложение) - 4 490 грн. Средняя цена: ПриватБанк (в кассе) - 4 495 грн.

ПриватБанк (в кассе) - 4 495 грн. Стандартная цена: Monobank/ПУМБ (коммерческий курс) - 4 500 грн.

Monobank/ПУМБ (коммерческий курс) - 4 500 грн. Самая высокая цена: ПУМБ (в кассе) - 4 520 грн.

Разница: Покупая 100 долларов в Ощадбанке (через приложение) вместо кассы ПУМБ, вы можете сэкономить 30 гривен.