Долар і євро дорожчають в обмінниках

Станом на ранок 11 листопада середній курс продажу долара підвищився на 6 копійок порівняно з 10 листопада і становить 42,27 гривні, курс євро підвищився на 4 копійки – до 48,95 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,73 гривні (+0,07), євро – по 48,34 гривні (+0,05).

До закриття міжбанку 10 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,06-42,09 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 7 листопада зростання становило 26 і 25 копійок відповідно.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 10 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 10 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 11 листопада порівняно з 10 листопада на 2 копійки – до 41,9559. Курс євро, зі свого боку, підвищився на 4 копійки. На 11 листопада вартість єдиної європейської валюти встановлено на рівні 48,5430 гривні.

З початку року курс долара знизився на 7 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада курс долара знизився на 2 копійки. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.