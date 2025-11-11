Доллар и евро дорожают в обменниках

По состоянию на утро 11 ноября средний курс продажи доллара повысился на 6 копеек по сравнению с 10 ноября и составляет 42,27 гривны, курс евро повысился на 4 копейки – до 48,95 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,73 гривны (+0,07), евро – по 48,34 гривны (+0,05).

К закрытию межбанка 10 ноября курс доллара курс находился на уровне 42,06–42,09 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 7 ноября рост составил 26 и 25 копеек соответственно.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 10 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 10 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины понизил курс доллара на 11 ноября по сравнению с 10 ноября на 2 копейки – до 41,9559. Курс евро, в свою очередь, повысился на 4 копейки. На 11 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,5430 гривны.

С начала года курс доллара понизился на 7 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара снизился на 2 копейки. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.