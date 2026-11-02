Долар і євро дорожчають: НБУ встановив новий курс валют на 3 листопада

Курс валют НБУ

За даними НБУ, на вівторок, 3 листопада, офіційний курс долара встановлено на рівні 45,53 грн. Для порівняння, у понеділок, 2 листопада, американська валюта коштувала 45,35 грн. Таким чином, долар подорожчав на 18 копійок.

Європейська валюта також зросла в ціні. Якщо попереднього банківського дня офіційний курс євро становив 50,68 грн, то на 3 листопада Нацбанк встановив його на рівні 51,05 грн. Зростання становить 37 копійок.

Фото: курс валют НБУ на 3 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Чи загрожує українцям дефіцит готівкової валюти

Як розповів у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, на готівковому ринку курси купівлі та продажу іноземної валюти переважно залежатимуть від ситуації на міжбанківському ринку. Водночас за підвищеного попиту різниця між ними може тимчасово збільшуватися майже до 1 гривні, а курс продажу – наближатися до верхньої межі прогнозованого діапазону.

Попри це, підстав очікувати дефіциту готівкової валюти немає. Українці можуть вільно купувати її за готівкові гривні без загального обмеження суми.

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