Доллар и евро дорожают: НБУ установил новый курс валют на 3 ноября

Национальный банк Украины пересмотрел официальные курсы иностранных валют по отношению к гривне. Обе основные валюты продемонстрировали рост после предварительного понижения и незначительных колебаний.

Какой курс установил Нацбанк и возможен ли дефицит наличной валюты на рынке, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

По данным НБУ, на вторник, 3 ноября, официальный курс доллара установлен на уровне 45,53 грн. Для сравнения, в понедельник, 2 ноября, американская валюта обошлась в 45,35 грн. Таким образом, доллар подорожал на 18 копеек.

Европейская валюта также выросла в цене. Если в предыдущий банковский день официальный курс евро составил 50,68 грн, то на 3 ноября Нацбанк установил его на уровне 51,05 грн. Рост составляет 37 копеек.

Фото: курс валют НБУ на 3 ноября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Курс валют на 2 ноября: сколько стоит доллар и евро в обменниках и банках

Угрожает ли украинцам дефицит наличной валюты

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, на наличном рынке курсы покупки и продажи иностранной валюты будут в основном зависеть от ситуации на межбанковском рынке. При повышенном спросе разница между ними может временно увеличиваться почти до 1 гривны, а курс продажи – приближаться к верхней границе прогнозируемого диапазона.

Несмотря на это, оснований ожидать дефицита наличной валюты нет. Украинцы могут свободно покупать ее за наличные гривны без ограничения суммы.

Читайте также: Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен