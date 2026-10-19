Долар і євро додали в ціні: офіційний курс валют від НБУ на 20 жовтня

Курс валют НБУ

На вівторок, 20 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,00 гривні. Порівняно з понеділком, 19 жовтня, американська валюта подорожчала на 14 копійок – із 44,86 гривні.

Офіційний курс євро також зріс. На 20 жовтня він становить 50,53 гривні, що на 4 копійки більше за показник попереднього дня – 50,49 гривні.

Фото: курс валют НБУ на 20 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Як воєнні ризики впливають на валютний ринок

Як розповів в коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, додатковий тиск на валютний ринок створюють наслідки російських атак для українського бізнесу. Підприємства можуть витрачати більше коштів на резервне електроживлення, відновлення пошкоджених об’єктів, зміну маршрутів постачання та створення запасів.

За оцінкою банкіра, додаткові витрати впливають на економіку підприємств і згодом частково можуть позначатися на цінах. Через це інфляційний тиск тісніше пов’язується з валютним.

Окремим чинником є ситуація з пальним. Його подорожчання або ускладнення постачання може збільшувати попит на валюту з боку імпортерів енергоресурсів.

Тому одним із ключових чинників стабільності валютного ринку наступного тижня залишатиметься здатність Національного банку своєчасно реагувати на попит і згладжувати його вплив на курс.

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