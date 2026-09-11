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Долар і євро дешевшають в ціні: курс валют у банках та обмінниках на 11 вересня

10:00 11.09.2026 Пт
3 хв
Скільки сьогодні коштують 100 доларів?
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро дешевшають в ціні: курс валют у банках та обмінниках на 11 вересня Фото: банки та обмінники оновили курс долара та євро на 11 вересня (колаж РБК-Україна)
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Банки та обмінники у п’ятницю, 11 вересня, оновили курс валют. Долар знизився у ціні, євро також подешевшало після попереднього подорожчання.

Які ціни на валюту встановили ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ та Monobank і скільки коштують 100 доларів у цих банках, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 11 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,78 грн для продажу та 44,65 грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,18 грн, а купують – по 51,95 грн.

Долар і євро дешевшають в ціні: курс валют у банках та обмінниках на 11 вересня

Фото: курс валют в обмінниках 11 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,70 грн (-15 коп.), а для карток курс становить 44,84 грн (без змін). Купити долари у відділеннях можна по 44,10 грн (-15 коп.), а для карток – по 44,25 грн (-15 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 52,05 грн (-30 коп.), а для карток – по 52,08 грн (-27 коп.). Курс купівлі євро у відділеннях становить 51,05 грн (-30 коп.), а для карток – 51,34 грн (-34 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,80 грн (-10 коп.), а для карток – по 44,90 грн (-9 коп.). Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,40 грн (-10 коп.), а для карток – 44,35 грн (-10 коп.).

Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,25 грн (-15 коп.), а для карток – по 52,40 грн (-10 коп.). Курс купівлі євро через ''Мобільний Ощад'' становить 51,50 грн (без змін), а для карток – 51,40 грн (-25 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 44,90 грн (-10 коп.), а за комерційним курсом – по 44,80 грн (без змін). Курс купівлі становить 44,30 грн (-10 коп.) за готівковим курсом та 44,50 грн (без змін) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 52,20 грн (-10 коп.), а продати – по 51,50 грн (-10 коп.).

Monobank продає долари по 44,80 грн (-3 коп.), а купує – по 44,40 грн (-3 коп.). Євро продають по 52,06 грн (-27 коп.), а купують – по 51,45 грн (-25 коп.).

Долар і євро дешевшають в ціні: курс валют у банках та обмінниках на 11 вересня

Фото: курс валют у банках 11 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед наведених великих банків сьогодні пропонують ПриватБанк у відділеннях – 44,70 грн.

Далі йдуть ПУМБ за комерційним курсом та Monobank – по 44,80 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,80 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн.

Найдорожче американську валюту за наведеними даними продає Ощадбанк для карток та ПУМБ за готівковим курсом – по 44,90 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує ПриватБанк у відділеннях – 52,05 грн.

Далі йдуть Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карток – 52,08 грн, ПУМБ – 52,20 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,25 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,40 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та Monobank – по 44,40 грн, Ощадбанк для карток – 44,35 грн, ПУМБ за готівковим курсом – 44,30 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,10 грн.

Євро найвигідніше продавати через Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' та ПУМБ – по 51,50 грн.

Далі йдуть Monobank – 51,45 грн, Ощадбанк для карток – 51,40 грн та ПриватБанк для карток – 51,34 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,05 грн.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні

  • ПриватБанк (у відділеннях) – 4 470 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 4 480 грн.
  • Monobank – 4 480 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 4 484 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 4 490 грн.
  • ПУМБ (готівковий курс) – 4 490 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 4 580 грн.
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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