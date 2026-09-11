ua en ru
Пт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро дешевеют: курс валют в банках и обменниках на 11 сентября

10:00 11.09.2026 Пт
3 мин
Сколько сегодня стоит 100 долларов?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро дешевеют: курс валют в банках и обменниках на 11 сентября Фото: банки и обменники обновили курс доллара и евро на 11 сентября (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Банки и обменники в пятницу, 11 сентября, обновили курсы валют. Доллар снизился в цене, евро также подешевел после предварительного подорожания.

Какие цены на валюту установили ПриватБанк, Ощадбанк , ПУМБ и Monobank и сколько стоят 100 долларов в этих банках, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 11 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,78 грн. для продажи и 44,65 грн. для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,18 грн., а покупают – по 51,95 грн.

Доллар и евро дешевеют: курс валют в банках и обменниках на 11 сентября

Фото: курс валют в обменниках 11 сентября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также:Доллар и евро пошли на снижение: курс НБУ на 11 сентября и что такое е-гривна

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,70 грн (-15 коп.), а для карт курс составляет 44,84 грн (без изменений). Купить доллары в отделениях можно по 44,10 грн (-15 коп.), а для карт – по 44,25 грн (-15 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 52,05 грн (-30 коп.), а для карт – по 52,08 грн (-27 коп.). Курс покупки евро в отделениях составляет 51,05 грн (-30 коп.), а для карт – 51,34 грн (-34 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,80 грн (-10 коп.), а для карт – по 44,90 грн (-9 коп.). Курс покупки через ''Мобильный Ощад'' составляет 44,40 грн (-10 коп.), а для карт – 44,35 грн (-10 коп.).

Евро в мобильном приложении можно купить по 52,25 грн (-15 коп.), а для карт – по 52,40 грн (-10 коп.). Курс покупки евро через ''Мобильный Ощад'' составляет 51,50 грн (без изменений), а для карт – 51,40 грн (-25 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 44,90 грн (-10 коп.), а по коммерческому курсу – по 44,80 грн (без изменений). Курс покупки составляет 44,30 грн (-10 коп.) по наличному курсу и 44,50 грн (без изменений) по коммерческому курсу.

Евро в кассах ПУМБ можно купить по 52,20 грн. (-10 коп.), а продать – по 51,50 грн. (-10 коп.).

Monobank продает доллары по 44,80 грн. (-3 коп.), а покупает – по 44,40 грн. (-3 коп.). Евро продается по 52,06 грн (-27 коп.), а покупается – по 51,45 грн (-25 коп.).

Доллар и евро дешевеют: курс валют в банках и обменниках на 11 сентября

Фото: курс валют в банках 11 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагают ПриватБанк в отделениях – 44,70 грн.

Далее следуют ПУМБ по коммерческому курсу и Monobank – по 44,80 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,80 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн.

Дороже всего американскую валюту по приведенным данным продает Ощадбанк для карт и ПУМБ по наличному курсу – по 44,90 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает ПриватБанк в отделениях – 52,05 грн.

Далее следуют Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карт – 52,08 грн, ПУМБ – 52,20 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,25 грн.

Дороже всего европейская валюта стоит в Ощадбанк для карт – 52,40 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают ПУМБ по коммерческому курсу – 44,50 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и Monobank – по 44,40 грн, Ощадбанк для карт – 44,35 грн, ПУМБ по наличному курсу – 44,30 грн.

Самый низкий курс покупки доллара среди указанных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,10 грн.

Евро выгоднее всего продавать через Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' и ПУМБ – по 51,50 грн.

Далее следуют Monobank – 51,45 грн, Ощадбанк для карт – 51,40 грн и ПриватБанк для карт – 51,34 грн.

Самый низкий курс покупки евро среди банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,05 грн.

Сколько стоят 100 долларов в банках сегодня

  • ПриватБанк (в отделениях) – 4470 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 4480 грн.
  • Monobank – 4480 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 4 484 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 4 490 грн.
  • ПУМБ (наличный курс) – 4490 грн.
  • Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 4 580 грн.
Читайте также: ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Обугленные балконы и изувеченые квартиры: как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки (фото)
Обугленные балконы и изувеченые квартиры: как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки (фото)
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech