Долар і євро дешевшають: обмінники виставили нові курси валют

Станом на ранок 25 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,85 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 47,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,70-41,73 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Американська валюта дорожчає третій день поспіль, але зростання сповільнилося.

Офіційний курс на 25 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,689 гривень за 1 долар (+0,0183 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,4171 гривень за 1 євро (-0,1250 грн).