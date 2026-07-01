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Долар і євро дешевшають: обмінники та банки оновили курс валют на 1 липня

10:05 01.07.2026 Ср
3 хв
Де сьогодні дешевше купити валюту та вигідніше її продати
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро дешевшають: обмінники та банки оновили курс валют на 1 липня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Вранці 1 липня валютний ринок України демонструє помірне зниження курсів. Долар і євро подешевшали як в обмінниках, так і в банках.

Які банки пропонують найвигідніші умови у перший день літа та що встановили обмінники, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар дешевшає: в обмінниках американська валюта продається в середньому по 44,75 грн.
  • Євро майже без змін: середній курс продажу в обмінниках становить 51,38 грн.
  • Найдешевший долар: серед банків найвигідніший курс продажу пропонують ПриватБанк та Monobank.
  • Де вигідніше продавати валюту: найвищі курси купівлі долара сьогодні пропонують “ПУМБ”, Ощадбанк та обмінники.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, вранці 1 липня долар в обмінниках можна купити за середнім курсом 44,75 (-10 коп.) гривні, а здати – по 44,60 (-15 коп.) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,38 (-14 коп.) гривні, а купують – по 51,15 (-20 коп.) гривні.

Долар і євро дешевшають: обмінники та банки оновили курс валют на 1 липня

Фото: курс валют в обмінниках на 1 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар та євро падають: курс НБУ на 1 липня та якого максимуму чекати від валюти влітку

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом 45,04 (-4 коп.) гривні, а купують – по 44,56 (-3 коп.) гривні.

Євро в банках сьогодні обійдеться у 51,49 (-3 коп.) гривні для покупки, а здати можна по 50,90 (+4 коп.) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 (-15 коп.) гривні, а карткою – 45,04 (без змін) гривні. Євро у відділеннях ''Привату'' можна купити по 51,30 (-19 коп.) гривні, а карткою – 51,28 (-26 коп.) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 45,00 (-10 коп.) гривень, а для карток – 45,10 (-10 коп.) гривень. Євро у ''Мобільному Ощаді'' сьогодні обійдеться у 51,40 (-15 коп.) гривні, а для карток курс становить 51,60 (-5 коп.) гривні.

''ПУМБ'' продає долари в касах по 45,20 (-10 коп.) гривні, а комерційний курс продажу становить 45,00 (-10 коп.) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,80 (-10 коп.) гривні.

Monobank продає долари по 45,03 (без змін) гривні, а євро – по 51,26 (-26 коп.) гривні.

Долар і євро дешевшають: обмінники та банки оновили курс валют на 1 липня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 1 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Серед проаналізованих банків найнижчий курс продажу долара сьогодні пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,90 грн. Якщо йдеться про карткові операції, найвигідніше купувати долар у Monobank – 45,03 грн.

Євро за найнижчим курсом продає Monobank – 51,26 грн, тоді як у відділеннях ПриватБанку його можна придбати за 51,30 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Найвищий курс купівлі долара серед банків сьогодні пропонують “ПУМБ” (комерційний курс) – 44,70 грн, а також Ощадбанк і обмінники – 44,60 грн.

Євро найвигідніше продавати в обмінниках – по 51,15 грн. Серед банків найвищий курс купівлі пропонує ''ПУМБ'' та Ощадбанк – 51,10 грн.

Читайте також: Валютні ''гойдалки'' чи стабільність: банкір спрогнозував курс долара до кінця літа

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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