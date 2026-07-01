Доллар и евро дешевеют: обменники и банки обновили курс валют на 1 июля

Утром 1 июля валютный рынок Украины демонстрирует умеренное снижение курсов. Доллар и евро подешевели как в обменниках, так и в банках.

Какие банки предлагают самые выгодные условия в первый день лета и что установили обменники, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар дешевеет: в обменниках американская валюта продается в среднем по 44,75 грн.

в обменниках американская валюта продается в среднем по 44,75 грн. Евро почти без изменений: средний курс продаж в обменниках составляет 51,38 грн.

средний курс продаж в обменниках составляет 51,38 грн. Самый дешевый доллар: среди банков самый выгодный курс продаж предлагают ПриватБанк и Monobank.

среди банков самый выгодный курс продаж предлагают ПриватБанк и Monobank. Где выгоднее продавать валюту: самые высокие курсы покупки доллара сегодня предлагают ПУМБ, Сбербанк и обменники.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , утром 1 июля доллар в обменниках можно купить по среднему курсу 44,75 (-10 коп.) гривны, а сдать – по 44,60 (-15 коп.) гривны.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,38 (-14 коп.), а покупают – по 51,15 (-20 коп.).

Фото: курс валют в обменниках на 1 июля (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу 45,04 (-4 коп.) гривны, а покупают – по 44,56 (-3 коп.) гривны.

Евро в банках сегодня обойдется в 51,49 (-3 коп.) гривны для покупки, а сдать можно по 50,90 (+4 коп.).

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 (-15 коп.) гривны, а картой – 45,04 (без изменений) гривны. Евро в отделениях ''Привата'' можно купить по 51,30 (-19 коп.) гривны, а картой – 51,28 (-26 коп.) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,00 (-10 коп.) гривен, а для карт – 45,10 (-10 коп.) гривен. Евро в ''Мобильном Ощаде'' сегодня обойдется в 51,40 (-15 коп.) гривны, а для карт курс составляет 51,60 (-5 коп.) гривны.

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 45,20 (-10 коп.) гривны, а коммерческий курс продаж составляет 45,00 (-10 коп.) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,80(-10 коп.) гривны.

Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривны, а евро – по 51,26 (-26 коп.).

Фото: курс валют в банках (продажа) на 1 июля (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Среди проанализированных банков самый низкий курс продажи доллара предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,90 грн. Если речь идет о карточных операциях, выгоднее всего покупать доллар у Monobank – 45,03 грн.

Евро по самому низкому курсу продает Monobank – 51,26 грн, тогда как в отделениях ПриватБанка его можно приобрести за 51,30 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара среди банков сегодня предлагают ПУМБ (коммерческий курс) – 44,70 грн, а также Ощадбанк и обменники – 44,60 грн.

Евро выгоднее всего продавать в обменниках – по 51,15 грн. Среди банков самый высокий курс покупки предлагает ПУМБ и Ощадбанк – 51,10 грн.