ua en ru
Ср, 01 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро дешевеют: обменники и банки обновили курс валют на 1 июля

10:05 01.07.2026 Ср
3 мин
Где сегодня дешевле купить валюту и выгоднее ее продать
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро дешевеют: обменники и банки обновили курс валют на 1 июля Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Утром 1 июля валютный рынок Украины демонстрирует умеренное снижение курсов. Доллар и евро подешевели как в обменниках, так и в банках.

Какие банки предлагают самые выгодные условия в первый день лета и что установили обменники, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар дешевеет: в обменниках американская валюта продается в среднем по 44,75 грн.
  • Евро почти без изменений: средний курс продаж в обменниках составляет 51,38 грн.
  • Самый дешевый доллар: среди банков самый выгодный курс продаж предлагают ПриватБанк и Monobank.
  • Где выгоднее продавать валюту: самые высокие курсы покупки доллара сегодня предлагают ПУМБ, Сбербанк и обменники.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , утром 1 июля доллар в обменниках можно купить по среднему курсу 44,75 (-10 коп.) гривны, а сдать – по 44,60 (-15 коп.) гривны.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,38 (-14 коп.), а покупают – по 51,15 (-20 коп.).

Доллар и евро дешевеют: обменники и банки обновили курс валют на 1 июля

Фото: курс валют в обменниках на 1 июля (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар и евро падают: курс НБУ на 1 июля и какого максимума ждать от валюты летом

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу 45,04 (-4 коп.) гривны, а покупают – по 44,56 (-3 коп.) гривны.

Евро в банках сегодня обойдется в 51,49 (-3 коп.) гривны для покупки, а сдать можно по 50,90 (+4 коп.).

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 (-15 коп.) гривны, а картой – 45,04 (без изменений) гривны. Евро в отделениях ''Привата'' можно купить по 51,30 (-19 коп.) гривны, а картой – 51,28 (-26 коп.) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,00 (-10 коп.) гривен, а для карт – 45,10 (-10 коп.) гривен. Евро в ''Мобильном Ощаде'' сегодня обойдется в 51,40 (-15 коп.) гривны, а для карт курс составляет 51,60 (-5 коп.) гривны.

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 45,20 (-10 коп.) гривны, а коммерческий курс продаж составляет 45,00 (-10 коп.) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,80(-10 коп.) гривны.

Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривны, а евро – по 51,26 (-26 коп.).

Доллар и евро дешевеют: обменники и банки обновили курс валют на 1 июля

Фото: курс валют в банках (продажа) на 1 июля (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Среди проанализированных банков самый низкий курс продажи доллара предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,90 грн. Если речь идет о карточных операциях, выгоднее всего покупать доллар у Monobank – 45,03 грн.

Евро по самому низкому курсу продает Monobank – 51,26 грн, тогда как в отделениях ПриватБанка его можно приобрести за 51,30 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара среди банков сегодня предлагают ПУМБ (коммерческий курс) – 44,70 грн, а также Ощадбанк и обменники – 44,60 грн.

Евро выгоднее всего продавать в обменниках – по 51,15 грн. Среди банков самый высокий курс покупки предлагает ПУМБ и Ощадбанк – 51,10 грн.

Читайте также: Валютные качели или стабильность: банкир спрогнозировал курс доллара к концу лета

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Россияне ночью устроили рейд на АЗС Днепропетровщины: вспыхнули пожары
Россияне ночью устроили рейд на АЗС Днепропетровщины: вспыхнули пожары
Аналитика
Ловушки серой зоны. Как портовый шантаж и пираты уничтожают украинский экспорт в Африке
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Ловушки серой зоны. Как портовый шантаж и пираты уничтожают украинский экспорт в Африке