Долар і євро дешевшають обмінниках наприкінці місяця

Україна, Вівторок 30 вересня 2025 10:00
Долар і євро дешевшають обмінниках наприкінці місяця
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зниження. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 30 вересня середній курс продажу впав на 10 копійок до 41,55 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,25-41,28 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 30 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3176 гривень за 1 долар (-0,1613 грн).

За вересень долар подорожчав на 5 копійок (41,2602 грн/долар на 31 серпня).

Офіційний курс євро становитиме 48,4408 гривень за 1 євро (+0,0349 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, минулого тижня Національний банк України дозволив гривні ослабнути до майже 41,5 грн/долар.

За оцінкою ICU, скорочення дефіциту дало змогу НБУ скоротити продажі з резервів. Водночас регулятор показав новий крок у напрямку ослаблення гривні. Це свідчить, що найближчим часом діапазон коливань, який дозволятиме Нацбанк, може бути розширено.

