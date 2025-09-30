ua en ru
Доллар и евро дешевеют обменниках в конце месяца

Украина, Вторник 30 сентября 2025 10:00
Доллар и евро дешевеют обменниках в конце месяца Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил снижение. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 сентября средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,55 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,25-41,28 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 30 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3176 гривен за 1 доллар (-0,1613 грн).

За сентябрь доллар подорожал на 5 копеек (41,2602 грн/доллар на 31 августа).

Официальный курс евро составит 48,4408 гривен за 1 евро (+0,0349 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, на прошлой неделе Национальный банк Украины позволил гривне ослабеть до почти 41,5 грн/доллар.

По оценке ICU, сокращение дефицита позволило НБУ сократить продажи из резервов. В то же время регулятор показал новый шаг в направлении ослабления гривны. Это свидетельствует, что в ближайшее время диапазон колебаний, который будет позволять Нацбанк, может быть расширен.

