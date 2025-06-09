Долар і євро дешевшають: обмінні пункти виставили нові курси валют

Станом на ранок 6 червня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 47,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро - по 46,85 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,40-41,44 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 9 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4018 гривень за 1 долар (-0,0699 грн).

Курс опустився до мінімуму з 22 квітня (41,3785 грн/долар).

Офіційний курс євро становитиме 47,2726 гривень за 1 євро (-0,1047 грн).