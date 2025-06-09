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Долар і євро дешевшають: обмінні пункти виставили нові курси валют

Україна, Понеділок 09 червня 2025 10:00
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Долар і євро дешевшають: обмінні пункти виставили нові курси валют Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знизився слідом за падінням на міжбанку. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 червня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 47,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро - по 46,85 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,40-41,44 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 9 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4018 гривень за 1 долар (-0,0699 грн).

Курс опустився до мінімуму з 22 квітня (41,3785 грн/долар).

Офіційний курс євро становитиме 47,2726 гривень за 1 євро (-0,1047 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, наступного тижня на валютному ринку навряд чи можливі якісь системні зміни, які б могли змінити поточні тренди.

За його прогнозом, коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,4-41,9 грн/долар і 45,5-47 грн/євро (на міжбанку) і 41,6-41,8 грн/долар і 45,5-47 грн/долар (на готівковому ринку).

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