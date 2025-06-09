Доллар и евро дешевеют: обменные пункты выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины снизился вслед за падением на межбанке. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 июня средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 47,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 46,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,40-41,44 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейкуи по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 9 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4018 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн).

Курс опустился до минимума с 22 апреля (41,3785 грн/доллар).

Официальный курс евро составит 47,2726 гривен за 1 евро (-0,1047 грн).