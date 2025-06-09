Доллар и евро дешевеют: обменные пункты выставили новые курсы валют
Курс доллара в обменных пунктах Украины снизился вслед за падением на межбанке. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 6 июня средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 47,65 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 46,85 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,40-41,44 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейкуи по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.
Официальный курс на 9 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4018 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн).
Курс опустился до минимума с 22 апреля (41,3785 грн/доллар).
Официальный курс евро составит 47,2726 гривен за 1 евро (-0,1047 грн).
Прогноз курса
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, на следующей неделе на валютном рынке вряд ли возможны какие-то системные изменения, которые бы могли изменить текущие тренды.
По его прогнозу, коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,6-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/доллар (на наличном рынке).
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