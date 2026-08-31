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Доллар и евро дешевеют: курс валют НБУ на 1 сентября и стоит ли ожидать повышения спроса

16:45 31.08.2026 Пн
2 мин
Американская и европейская валюты начали осень со снижения официального курса
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар и евро дешевеют: курс валют НБУ на 1 сентября и стоит ли ожидать повышения спроса Фото: НБУ установил официальный курс доллара и евро на 1 сентября (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 1 сентября. Доллар подешевел на 3 копейки, а евро – сразу на 25 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Какой официальный курс установил НБУ и почему в начале сентября возможны кратковременные волны повышенного спроса на валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

НБУ на вторник, 1 сентября, установил официальный курс доллара на уровне 44,52 грн за доллар. По сравнению с предыдущим показателем американская валюта подешевела на 3 копейки. 31 августа официальный курс доллара составил 44,55 грн.

Официальный курс евро на вторник составляет 51,63 грн/евро. Европейская валюта по сравнению с предыдущим показателем подешевела на 25 копеек. 31 августа официальный курс евро составил 51,88 грн.

Доллар и евро дешевеют: курс валют НБУ на 1 сентября и стоит ли ожидать повышения спроса

Фото: официальный курс валют НБУ на 1 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Что может влиять на наличный курс

В начале сентября возможны кратковременные периоды повышенного спроса на наличную валюту. Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой.

По его словам, на поведение покупателей могут одновременно влиять новости о российских обстрелах, изменениях цен, ситуации на топливном рынке и приближении отопительного сезона.

В то же время эксперт отметил, что в таких условиях может меняться не только курс валюты, но и разница между курсами купли и продажи.

По словам Лесового, обменные пункты могут увеличивать спрэд до 1–1,3 грн или даже больше, закладывая психологическую нервозность клиентов в собственную маржу.

Эксперт советует учитывать это при покупке валюты.

''Если валюта покупается как долгосрочное сбережение – несколько дней ожидания часто ничего принципиально не изменят'', – отметил Лесовой.

В то же время, по его словам, реакция на сообщение о якобы рекордном росте доллара может привести к тому, что человек купит валюту именно в момент максимального повышения цены продавцом.

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