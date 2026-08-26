Долар і євро дешевшають: курс валют у банках та обмінниках на 26 серпня

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 26 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,80 грн (-5 коп.) для продажу та 44,70 грн (-3 коп.) для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,18 грн (-7 коп.), а купують – по 52,00 грн (-7 коп.).

Фото: Курс валют в обмінниках 26 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,85 грн (без змін), а для карток курс становить 44,84 грн (без змін). Євро у відділеннях можна купити по 52,45 грн (-5 коп.), а для карток – 52,35 грн (-28 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,80 грн (-5 коп.), а для карток – 44,95 грн (-5 коп.). Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,45 грн (-10 коп.), а для карток – 52,65 грн (-5 коп.).

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,00 грн (без змін), а за комерційним курсом – 44,80 грн (без змін). Євро у касах банку можна купити по 52,50 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,83 грн (без змін), а євро – по 52,33 грн (-19 коп.).

Фото: Курс валют у банках 26 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк у відділеннях – 44,85 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток та ПУМБ у відділеннях – по 44,95 та 45,00 грн відповідно.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Monobank – 52,33 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 52,35 грн, ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 52,45 грн. ПУМБ продає євро по 52,50 грн, а найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,65 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,55 грн.

Далі йдуть ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн, Ощадбанк для карток – 44,45 грн, Monobank – 44,43 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,40 грн, ПриватБанк для карток – 44,40 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 44,25 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,95 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,85 грн, ПУМБ – 51,80 грн, Monobank – 51,76 грн, ПриватБанк для карток – 51,75 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,45 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні