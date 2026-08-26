Доллар и евро дешевеют: курс валют в банках и обменниках на 26 августа

К утру 26 августа банки и обменники обновили курсы основных иностранных валют. Наличный рынок продолжает реагировать на изменения спроса и предложения в конце августа.

Какие курсы сегодня установили ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ и Monobank и где обменять валюту с наименьшей разницей, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , по состоянию на утро 26 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,80 грн (-5 коп.) для продажи и 44,70 грн (-3 коп.) для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,18 грн. (-7 коп.), а покупают – по 52,00 грн. (-7 коп.).

Фото: Курс валют в обменниках 26 августа (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,85 грн (без изменений), а для карт курс составляет 44,84 грн (без изменений). Евро в отделениях можно купить по 52,45 грн (-5 коп.), а для карт – 52,35 грн (-28 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,80 грн (-5 коп.), а для карт – 44,95 грн (-5 коп.). Евро в мобильном приложении можно купить по 52,45 грн (-10 коп.), а для карт – 52,65 грн (-5 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,00 грн (без изменений), а по коммерческому курсу – 44,80 грн (без изменений). Евро в кассах банка можно купить по 52,50 грн. (без изменений).

Monobank продает доллары по 44,83 грн (без изменений), а евро – по 52,33 грн (-19 коп.).

Фото: Курс валют в банках 26 августа (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,80 грн.

Далее следуют Monobank – 44,83 грн., ПриватБанк в отделениях – 44,85 грн., ПриватБанк для карт – 44,84 грн.

Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт и ПУМБ в отделениях – по 44,95 и 45,00 грн соответственно.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает Monobank – 52,33 грн.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 52,35 грн, ПриватБанк в отделениях и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 52,45 грн. ПУМБ продает евро по 52,50 грн, а дороже всего европейская валюта стоит в Ощадбанке для карт – 52,65 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,55 грн.

Далее следуют ПУМБ по коммерческому курсу – 44,50 грн, Ощадбанк для карт – 44,45 грн, Monobank – 44,43 грн, ПУМБ в отделениях – 44,40 грн, ПриватБанк для карт – 44,40 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 44,25 грн.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,95 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,85 грн, ПУМБ – 51,80 грн, Monobank – 51,76 грн, ПриватБанк для карт – 51,75 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 51,45 грн.

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