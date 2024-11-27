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Доллар второй день подряд бьет рекорды: НБУ повысил официальный курс до максимума

Украина, Среда 27 ноября 2024 15:36
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Доллар второй день подряд бьет рекорды: НБУ повысил официальный курс до максимума Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает пятый день подряд и снова обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,6010 гривен за 1 доллар (+0,0975 грн).

Доллар второй день подряд бьет рекорды: НБУ повысил официальный курс до максимума

bank.gov.ua

Предыдущий максимум был зафиксирован 27 ноября - 41,5035 грн/доллар.

С начала года курс вырос на 9,5% (с 37,9824 грн/доллар на 31 декабря 2023 года).

Официальный курс евро составит 43,8017 гривен за 1 евро (+0,1193 грн).

Доллар второй день подряд бьет рекорды: НБУ повысил официальный курс до максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,63-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар второй день подряд бьет рекорды: НБУ повысил официальный курс до максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,85 гривен.

Ситуация на рынке

Как отмечают аналитики компании ICU, ключевое давление на валютный рынок оказывает повышенный спрос на валюту в розничном сегменте.

"Мы ожидаем, что НБУ может постепенно ослаблять курс гривны до конца года, по крайней мере, до 42 грн/доллар", - прогнозируют аналитики.

Курс доллара за следующие 12 месяцев вырастет еще примерно на 10%. Такие прогнозы дают финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население.

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