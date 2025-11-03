Долар досяг тримісячного максимуму, але є тенденції на зменшення курсу, - Reuters
Долар сьогодні, 3 листопада, досяг тримісячного максимуму. Проте ряд факторів вказує на можливе зменшення курсу вже найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Минулого тижня Федеральна резервна система США знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів, але голова ФРС Джером Пауелл натякнув, що це може бути останнє зниження центрального банку цього року.
У п'ятницю низка президентів банків ФРС висловили своє невдоволення рішенням пом'якшити політику, і трейдери зараз оцінюють приблизно 68% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у грудні, вважаючи такий крок ймовірним.
Тим часом євро знизився на 0,16% до 1,1513 долара, найнижчого рівня за три місяці, а фунт стерлінгів знизився на 0,4% до 1,3118 долара.
Таким чином, індекс долара, який вимірює курс валюти відносно кошика шести інших основних валют, зріс на 0,16% до 99,89, найвищого рівня з 1 серпня.
Курс долара в Україні
Курс долара в обмінних пунктах України 3 листопада підвищився на 5 копійок. Євро, своєю чергою, подешевшало. Зниження курсу єдиної європейської валюти становило 7 копійок.
Станом на ранок 3 листопада середній курс продажу долара підвищився на 5 копійок порівняно з 31 жовтня і становить 42,19 гривні, курс євро знизився на 7 копійок до 48,89 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,61 гривні (+0,02), євро по 48,22 гривні (-0,06). При цьому Національний банк України знизив курс долара на 3 листопада порівняно з 31 жовтня на 8 копійок – до 41,8924, водночас курс євро знизився на 11 копійок і становить 48,4088 гривні.
За прогнозом аналітиків, у листопаді-грудні в Україні очікується помірне зростання долара і євро.