Долар досяг тримісячного максимуму, але є тенденції на зменшення курсу, - Reuters

Долар сьогодні, 3 листопада, досяг тримісячного максимуму. Проте ряд факторів вказує на можливе зменшення курсу вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого тижня Федеральна резервна система США знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів, але голова ФРС Джером Пауелл натякнув, що це може бути останнє зниження центрального банку цього року.

У п'ятницю низка президентів банків ФРС висловили своє невдоволення рішенням пом'якшити політику, і трейдери зараз оцінюють приблизно 68% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у грудні, вважаючи такий крок ймовірним.

Тим часом євро знизився на 0,16% до 1,1513 долара, найнижчого рівня за три місяці, а фунт стерлінгів знизився на 0,4% до 1,3118 долара.

Таким чином, індекс долара, який вимірює курс валюти відносно кошика шести інших основних валют, зріс на 0,16% до 99,89, найвищого рівня з 1 серпня.