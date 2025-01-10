Долар дорожчатиме: який курс прогнозують аналітики протягом 2025 року

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що гривня буде слабкою в першому півріччі, але в другому можлива стабілізація за умови гарного врожаю та активності аграрного сектора. Однак восени знову може початися зростання курсу долара, хоча воно не буде таким активним, як у першій половині року.

"Прогноз щодо курсу гривні відносно долара передбачає, що він може досягти рівня 43-44 гривні за долар і стабілізуватися на рівні 45 до літа. Наприкінці року курс може зрости до 47 гривень за долар", - сказав він.

Директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина вважає, що середній курс долара протягом 2025 року не перевищить 44 гривні. Однак до кінця року він очікує зростання курсу долара до рівня 46 гривень. Такий прогноз ґрунтується на припущенні, що війна може тривати протягом усього року.

"Звичайно, можливість завершення війни цього року існує, і багато що залежить від політики наших міжнародних партнерів. Тому економічні тенденції у 2025 році, ймовірно, будуть схожі на ті, що ми спостерігали у 2024-му. Однак економіка вже не зростатиме на рівні 4-5%, як на початку минулого року", - сказав він.

Щербина вважає, що 2025 фінансовий рік буде відносно стабільним і прогнозованим. Однак, на його думку, у 2026 році, ймовірно, фінансова допомога Україні значно зменшиться, що спричинить великі коливання курсу долара.