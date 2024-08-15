UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Долар дорожчатиме: фінансові аналітики погіршили прогноз курсу

Фото: курс долара зросте до 43,3 грн/долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення прогнозують зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, у липні на фінансові аналітики очікують курс 43,36 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за червень (42,80 грн/долар).

Банкіри прогнозують курс на рівні 43,15 грн/долар. Це також вище, ніж попередній прогноз за квітень (41,69 грн/долар).

Населення прогнозує курс на рівні 42,69 грн/долар. У червні громадяни чекали на курс 42,51 грн/долар.

Керівники підприємств чекають на курс на рівні 41,61 грн/долар (дані за травень).

Курс у бюджеті України

Законом про державний бюджет на 2024 рік визначено середній курс на рівні 40,7 грн/долар 42,1 грн/долар на кінець року. Однак, цей курс не є ані ціллю, ані прогнозом для НБУ, який визначає, яким буде курс.

Крім того, Кабмін у бюджетній декларації на 2025-2027 роки заклав середнє значення курсу долара у 2025 році на рівні 45,0 грн/долар та 45,6 грн/долар на грудень.

НБУ на 15 серпня встановив курс на рівні 41,32 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ