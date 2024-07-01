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НБУ різко підвищив курс долара

Україна, Понеділок 01 липня 2024 15:44
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НБУ різко підвищив курс долара Фото: курс долара зріс на 19 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,6413 грн за 1 долар (+0,1871 грн).

НБУ різко підвищив курс долара

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,6853 гривень за 1 євро (+0,4195 грн).

НБУ різко підвищив курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 19 копійок до 40,67-40,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ різко підвищив курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 40,85 гривні.

Прогноз курсу

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки заклав девальвацію гривні наступного року приблизно на 10%.

Уряд очікує зростання середнього курсу долара :

  • 2025 року до 45,0 гривень (45,6 на грудень),
  • 2026 року до 46,5 гривень (45,9 на грудень),
  • 2027 року до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

У бюджеті на 2024 рік закладено середній курс 40,7 грн/долар та 42,1 грн/долар на грудень.

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