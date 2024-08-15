Доллар будет дорожать: финансовые аналитики ухудшили прогноз по курсу

По информации НБУ, в июле финансовые аналитики ожидают курс 43,36 грн/доллар. Это выше, чем предыдущий прогноз за июнь (42,80 грн/доллар).

Банкиры прогнозируют курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это также выше, чем предыдущий прогноз за апрель (41,69 грн/доллар).

Население прогнозирует курс на уровне 42,69 грн/доллар. В июне граждане ждали курс 42,51 грн/доллар.

Руководители предприятий ждут курс на уровне 41,61 грн/доллар (данные за май).

Курс в бюджете Украины

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар 42,1 грн/доллар на конец года. Однако этот курс не является ни целью, ни прогнозом для НБУ, который определяет, каким будет курс.

Кроме того, Кабмин в бюджетной декларации на 2025-2027 годы заложил среднее значение курса доллара в 2025 году на уровне 45,0 грн/доллар и 45,6 грн/доллар на декабрь.

НБУ на 15 августа установил курс на уровне 41,32 грн/доллар.