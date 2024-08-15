RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар будет дорожать: финансовые аналитики ухудшили прогноз по курсу

Фото: курс доллара вырастет до 43,3 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население прогнозируют рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По информации НБУ, в июле финансовые аналитики ожидают курс 43,36 грн/доллар. Это выше, чем предыдущий прогноз за июнь (42,80 грн/доллар).

Банкиры прогнозируют курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это также  выше, чем предыдущий прогноз за апрель (41,69 грн/доллар).

Население прогнозирует курс на уровне 42,69 грн/доллар. В июне граждане ждали курс 42,51 грн/доллар.

Руководители предприятий ждут курс на уровне 41,61 грн/доллар (данные за май).

Курс в бюджете Украины

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар 42,1 грн/доллар на конец года. Однако этот курс не является ни целью, ни прогнозом для НБУ, который определяет, каким будет курс.

Кроме того, Кабмин в бюджетной декларации на 2025-2027 годы заложил среднее значение курса доллара в 2025 году на уровне 45,0 грн/доллар и 45,6 грн/доллар на декабрь.

НБУ на 15 августа установил курс на уровне 41,32 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ