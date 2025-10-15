Долар дорожчає шостий день поспіль, але сповільнив зростання

Офіційний курс на 16 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7607 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).

Вищим був курс тільки 5 серпня - 41,7901.



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,5301 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 42,00 гривень, євро зріс до 48,85 гривень.