Курс долара Економіка Авто Tech

Долар дорожчає шостий день поспіль, але сповільнив зростання

Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає шостий день поспіль з 9 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7607 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).

Вищим був курс тільки 5 серпня - 41,7901.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,5301 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 42,00 гривень, євро зріс до 48,85 гривень.

 

Прогноз курсу

МВФ поліпшив прогноз щодо курсу долара до гривні.

Згідно з розрахунками МВФ, долар коштуватиме 50 гривень тільки у 2029 році.

Фонд очікує, що середній курс становитиме 42,3 грн/долар (прогноз за квітень - 42,5 грн/долар).

