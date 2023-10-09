Долар дорожчає на початку тижня: обмінні пункти оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс на початку тижня. Але загалом ситуація залишається стабільною після рішення НБУ перейти від фіксованого курсу гривні до долара до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 жовтня середній курс долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,25 гривні, курс євро зріс на 15 копійок до 40,75 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,75 гривні, євро по 40,05 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,58-36,60 (купівля-продаж), фактично не змінившись порівняно з попереднім днем.

Офіційний курс

НБУ встановив на 9 жовтня новий курс за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку. Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5827 гривень за 1 долар (-0,0389 грн).

Курс євро становитиме 38,6533 гривень за 1 євро (+0,1127 грн).

Нова політика НБУ

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. НБУ пояснив, що це не стосується готівкового рику, який давно працює в таких умовах.

Після рішення НБУ курс долара на готівковому ринку зріс на 25 копійок до 38,40 грн/долар. Але вже наприкінці тижня курс впав до того рівня, на якому він перебував до зміни політики НБУ - 38,20 грн/долар.

На міжбанку НБУ протягом тижня продав на 1 млрд 152 млн доларів. Це найбільший обсяг з травня минулого року, але він можна порівняти з вереснем, коли тижневі інтервенції перевищували 800 млн доларів.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, нервозність тривожність на ринку поступово згасає. "Очікуємо, що вона остаточно вщухне вже найближчими днями", - додав він.