Долар дорожчає на початку тижня: новий курс в обмінниках

Станом на ранок 4 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 коп. до 38,60 грн, курс євро зріс на 15 коп. до 42,0 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,10 гривні, євро по 41,30 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,16 – 38,20 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 13 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.

Офіційний курс на 4 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1575 грн. за 1 долар (-0,1083 грн). Курс євро становитиме 41,2635 гривень за 1 євро (+0,0600 грн).

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на початку березня головні чинники, які формуватимуть кон'юнктуру валютного ринку, лежатимуть переважно в економічній площині. Водночас, не виключено і психологічного чинника.

Готівковий ринок встановлюватиме курси, спираючись на міжбанк із додаванням комісії фінустанов (отже ситуація на готівковому ринку буде дзеркальною в міжбанк), сказав він.

Межі допустимих/очікуваних курсових коливань не зміняться, будь-які поточні зміни відбуватимуться у межах 38-39,5 грн/долар та 41,5-43 грн/євро на міжбанку та 38-39,9 грн/долар та 41-43 грн/ євро на готівковому ринку, прогнозує банкір.