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Долар дорожчає на початку тижня: новий курс в обмінниках

Україна, Понеділок 25 вересня 2023 10:30
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Долар дорожчає на початку тижня: новий курс в обмінниках Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України зростає на початку тижня. Єдина європейська валюта стабільна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 вересня середній курс долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,25 гривні, курс євро не змінився - 41,10 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,75 гривні, євро по 40,40 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року – 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 25 вересня складає 38,898 гривні за євро (+0,0036 гривні).

Долар дорожчає на початку тижня: новий курс в обмінниках

Курс долара

Нагадаємо,курс долара різко зріс на початку минулого тижня , піднявшись до максимуму, якого він досягнув у серпні - 38,60 гривень. Після цього курс почав падати, опустившись до рівня 38,15 гривні за долар.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив про бажаність послаблення гривні. Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. У бюджеті-2024 закладено курс 41,4 грн/долар .

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