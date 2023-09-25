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Доллар дорожает в начале недели: свежий курс в обменниках

Украина, Понедельник 25 сентября 2023 10:30
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Доллар дорожает в начале недели: свежий курс в обменниках Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины растет в начале недели. Единая европейская валюта стабильна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 сентября средний курс доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,25 гривен, курс евро не изменился - 41,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,75 гривен, евро по 40,40 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 25 сентября составляет 38,898 гривен за евро (+0,0036 гривен).

Доллар дорожает в начале недели: свежий курс в обменниках

Курс доллара

Напомним, курс доллара резко вырос в начале прошлой недели, поднявшись до максимума, которого он достиг в августе - 38,60 гривен. После этого курс начал падать, опустившись до уровня 38,15 гривен за доллар.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил о желательности ослаблений гривны. Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. В бюджете-2024 заложен курс 41,4 грн/доллар.

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