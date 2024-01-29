Долар дорожчає на початку тижня: курси в обмінниках

Станом на ранок 29 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,35 гривень, курс євро не змінився - 41,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,85 гривні, євро по 41,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,85-37,94 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 13 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) різко підвищив курс долара. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 29 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,7811 гривень. за 1 долар (+0,1986 гривень). Курс євро становитиме 41,0567 гривень за 1 євро (+0,1406 грн).

Прогноз на лютий

Як повідомив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, ситуація на валютному ринку в лютому 2024 року не зазнає суттєвих змін: вона мало чим відрізнятиметься від другої половини січня, коли ринок відійшов від досить тривалого зростання курсу долара.

Лісовий вважає, що як і останні 2-3 місяці курсові показники на готівковому ринку формуватимуться з урахуванням міжбанку. Очікується, що відрив готівкових курсів міжбанку не перевищить 0,5 грн.

За його прогнозом, курсові коридори у лютому будуть такими: на міжбанку вони будуть у межах 37-39 грн/долар та 40,5-42,5 грн/євро, а на готівковому ринку – 37,5-39,5 грн/долар та 40-43 грн/євро.