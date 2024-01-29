Доллар дорожает в начале недели: курсы в обменниках

По состоянию на утро 29 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 38,35 гривен, курс евро не изменился - 41,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,85 гривен, евро по 41,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,85-37,94 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 13 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 29 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,7811 гривен за 1 доллар (+0,1986 грн). Курс евро составит 41,0567 гривен за 1 евро (+0,1406 грн).

Прогноз на февраль

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, ситуация на валютном рынке в феврале 2024 года не претерпит существенных изменений: она мало чем будет отличаться от второй половины января, когда рынок отошел от достаточно продолжительного роста курса доллара.

Лесовой считает, что как и в последние 2-3 месяца курсовые показатели на наличном рынке будут формироваться с учетом межбанка. Ожидается, что отрыв наличных курсов межбанка не превысит 0,5 грн.

По его прогнозу, курсовые коридоры в феврале будут такими: на межбанке они будут в пределах 37-39 грн/доллар и 40,5-42,5 грн/евро, а на наличном рынке – 37,5-39,5 грн/доллар и 40-43 грн/евро.