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Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 13 березня

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Україна, Понеділок 13 березня 2023 11:41
Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 13 березня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 березня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 38,75 гривень за долар. Курс євро збільшився на 30 копійок до 40,90 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 38,10 грн (38,05 – 10 березня)
  • продаж – 38,75 грн (38,65 – 10 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,30 грн (40,00 – 10 березня),
  • продаж – 40,90 грн (40,60 – 10 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 10 березня),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 10 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 13 березня становить 38,7426 грн за євро (+0,1225 грн).

Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 13 березня

Нагадаємо, минулого тижня НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з початку року до 278 млн доларів.

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