Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 13 марта

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 марта 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 38,75 гривен за доллар. Курс евро вырос на 30 копеек до 40,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 13 марта составляет 38,7426 гривен за евро (+0,1225 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, на прошлой неделе НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с начала года до 278 млн долларов.

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