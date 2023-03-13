Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 13 марта
В обменных пунктах Украины сегодня, 13 марта 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 38,75 гривен за доллар. Курс евро вырос на 30 копеек до 40,90 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 38,10 грн (38,05 - 10 марта)
- продажа - 38,75 грн (38,65 - 10 марта) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,30 грн (40,00 - 10 марта),
- продажа - 40,90 грн (40,60 - 10 марта) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 10 марта),
- продажа - 8,75 грн (8,75 - 10 марта) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 13 марта составляет 38,7426 гривен за евро (+0,1225 грн).
Напомним, на прошлой неделе НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с начала года до 278 млн долларов.
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