Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 6 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 березня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 39,06 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,20 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 6 березня становить 38,8048 грн за євро (+0,0201 грн).
Нагадаємо, ситуація на міжбанківському валютному ринку минулого тижня різко покращилася. НБУ скоротив продаж доларів у 2 рази до 283 млн доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .