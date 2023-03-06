Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 6 марта

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 марта 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 39,06 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,20 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 6 марта составляет 38,8048 гривен за евро (+0,0201 грн).
Напомним, ситуация на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе резко улучшилась. НБУ сократил продажу долларов в 2 раза до 283 млн долларов.
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