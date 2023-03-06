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Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 6 березня

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 11:01
Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 6 березня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 березня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 39,06 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,20 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 38,45 грн (38,45 – 3 березня)
  • продаж – 39,00 грн (39,00 – 3 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,40 грн (40,40 – 3 березня),
  • продаж – 41,15 грн (41,15 – 3 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,40 – 3 березня),
  • продаж – 8,90 грн (8,90 – 3 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 6 березня становить 38,8048 грн за євро (+0,0201 грн).

Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 6 березня

Нагадаємо, ситуація на міжбанківському валютному ринку минулого тижня різко покращилася. НБУ скоротив продаж доларів у 2 рази до 283 млн доларів.

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