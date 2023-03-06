Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 6 березня
В обмінних пунктах України сьогодні, 6 березня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 39,06 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,20 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 38,45 грн (38,45 – 3 березня)
- продаж – 39,00 грн (39,00 – 3 березня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,40 грн (40,40 – 3 березня),
- продаж – 41,15 грн (41,15 – 3 березня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,40 грн (8,40 – 3 березня),
- продаж – 8,90 грн (8,90 – 3 березня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 6 березня становить 38,8048 грн за євро (+0,0201 грн).
Нагадаємо, ситуація на міжбанківському валютному ринку минулого тижня різко покращилася. НБУ скоротив продаж доларів у 2 рази до 283 млн доларів.
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