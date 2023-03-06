Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 6 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 березня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 39,06 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,20 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 38,45 грн (38,45 – 3 березня)

продаж – 39,00 грн (39,00 – 3 березня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,40 грн (40,40 – 3 березня),

продаж – 41,15 грн (41,15 – 3 березня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,40 грн (8,40 – 3 березня),

продаж – 8,90 грн (8,90 – 3 березня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 6 березня становить 38,8048 грн за євро (+0,0201 грн).