Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 6 марта

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 марта 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 39,06 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 38,45 грн (38,45 - 3 марта)

продажа - 39,00 грн (39,00 - 3 марта) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 40,40 грн (40,40 - 3 марта),

продажа - 41,15 грн (41,15 - 3 марта) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,40 грн (8,40 - 3 марта),

продажа - 8,90 грн (8,90 - 3 марта) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 6 марта составляет 38,8048 гривен за евро (+0,0201 грн).