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Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 6 марта

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 11:01
Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 6 марта Фото: курс доллара вырос на  5  копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 марта 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 39,06 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 38,45 грн (38,45 - 3 марта)
  • продажа - 39,00 грн (39,00 - 3 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,40 грн (40,40 - 3 марта),
  • продажа - 41,15 грн (41,15 - 3 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,40 грн (8,40 - 3 марта),
  • продажа - 8,90 грн (8,90 - 3 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 6 марта составляет 38,8048 гривен за евро (+0,0201 грн).

Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 6 марта

Напомним, ситуация на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе резко улучшилась. НБУ сократил продажу долларов в 2 раза до 283 млн долларов.

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