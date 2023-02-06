Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 6 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,35 гривень за долар. Курс євро знизився на 25 копійок до 43,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,70 грн (39,65 – 3 лютого)

продаж – 40,35 грн (40,30 – 3 лютого) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 42,55 грн (42,75 – 3 лютого),

продаж – 43,50 грн (43,75 – 3 лютого) за євро. Середній курс злотого складає: купівля - 9,00 грн (9,00 - 3 лютого),

продаж – 9,25 грн (9,25 – 3 лютого) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 6 лютого становить 39,9859 грн за євро (-0,1865 грн).