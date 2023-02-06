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Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 6 лютого

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Україна, Понеділок 06 лютого 2023 11:17
Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 6 лютого Фото: курс долара виріс на 35 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,35 гривень за долар. Курс євро знизився на 25 копійок до 43,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,70 грн (39,65 – 3 лютого)
  • продаж – 40,35 грн (40,30 – 3 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,55 грн (42,75 – 3 лютого),
  • продаж – 43,50 грн (43,75 – 3 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 3 лютого),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 3 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 6 лютого становить 39,9859 грн за євро (-0,1865 грн).

Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 6 лютого

Нагадаємо, ситуація на міжбанківському валютному ринку минулого тижня погіршилась. НБУ збільшив продаж валюти з резервів до 777 млн доларів.

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