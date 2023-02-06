Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 6 февраля

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 февраля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,35 гривен за доллар. Курс евро упал на 25 копеек до 43,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,70 грн (39,65 - 3 февраля)

продажа - 40,35 грн (40,30 - 3 февраля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 42,55 грн (42,75 - 3 февраля),

продажа - 43,50 грн (43,75 - 3 февраля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 9,00 грн (9,00 - 3 февраля),

продажа - 9,25 грн (9,25 - 3 февраля) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 6 февраля составляет 39,9859 гривен за евро (-0,1865 грн).