Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 6 февраля
В обменных пунктах Украины сегодня, 6 февраля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,35 гривен за доллар. Курс евро упал на 25 копеек до 43,50 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,70 грн (39,65 - 3 февраля)
- продажа - 40,35 грн (40,30 - 3 февраля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 42,55 грн (42,75 - 3 февраля),
- продажа - 43,50 грн (43,75 - 3 февраля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 9,00 грн (9,00 - 3 февраля),
- продажа - 9,25 грн (9,25 - 3 февраля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 6 февраля составляет 39,9859 гривен за евро (-0,1865 грн).
Напомним, ситуация на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе ухудшилась. НБУ увеличил продажу валюты из резервов до 777 млн долларов.
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