Долар дорожчає: обмінники виставили нові курси валют

Станом на ранок 12 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,90 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 43,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро - по 42,805 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,59-41,62 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 12 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6696 гривень за 1 долар (+0,0760 грн).

Офіційний курс євро складе 43,0114 гривень за 1 євро (+0,1159 грн).