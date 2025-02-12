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Доллар дорожает: обменники выставили новые курсы валют

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,90 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 43,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 42,805 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,59-41,62 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 12 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6696 гривен за 1 доллар (+0,0760 грн).

Официальный курс евро составит 43,0114 гривен за 1 евро (+0,1159 грн).

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