Долар дорожчає: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 19 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро не змінився 44,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривні, євро по 43,50 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,39 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 19 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3715 грн за 1 долар (+0,0919 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,6345 гривень за 1 євро (-0,0187 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом 18-24 листопада слід очікувати відносно стабільні курсові показники : на тлі частих та різноспрямованих змін вони не стануть проблемними для загальної курсової картини.

"Принаймні зараз ми можемо говорити, що суто економічні фактори сприятливі для збереження курсових показників на рівні попереднього тижня", - констатував Лєсовий.