Долар дорожчає: обмінники виставили нові курси валют

Станом на ранок 29 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,65 грн, курс євро зріс на 5 коп до 45,25 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 44,55 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,40-41,42 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 29 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3292 гривні за 1 долар (+0,0157 грн).

Курс євро становитиме 44,6975 гривень за 1 євро (-0,0161 грн).

Прогноз курсу

Аналітики ICU зазначають зростання попиту на валюту на міжбанку минулого тижня. Однак НБУ не став значно збільшувати свої інтервенції, дозволяючи курсу двічі на тиждень перетнути рівень 41,3 грн/долар.

За їх прогнозом, цього тижня Нацбанк може продовжити утримувати його на тому ж рівні, що й на попередньому.

"Водночас ми зберігаємо припущення, що до кінця року може статися помірна девальвація гривні в межах 2-3%", - йдеться в огляді.

Менш активне подорожчання американської валюти у роздрібному сегменті відбувалося через повільнішу реакцію банків на зміни на міжбанківському валютному ринку, зазначають аналітики ICU.