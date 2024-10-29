Долар дорожчає: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 29 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,65 грн, курс євро зріс на 5 коп до 45,25 грн.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 44,55 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,40-41,42 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Офіційний курс на 29 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3292 гривні за 1 долар (+0,0157 грн).
Курс євро становитиме 44,6975 гривень за 1 євро (-0,0161 грн).
Аналітики ICU зазначають зростання попиту на валюту на міжбанку минулого тижня. Однак НБУ не став значно збільшувати свої інтервенції, дозволяючи курсу двічі на тиждень перетнути рівень 41,3 грн/долар.
За їх прогнозом, цього тижня Нацбанк може продовжити утримувати його на тому ж рівні, що й на попередньому.
"Водночас ми зберігаємо припущення, що до кінця року може статися помірна девальвація гривні в межах 2-3%", - йдеться в огляді.
Менш активне подорожчання американської валюти у роздрібному сегменті відбувалося через повільнішу реакцію банків на зміни на міжбанківському валютному ринку, зазначають аналітики ICU.