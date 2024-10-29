UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Долар дорожчає: обмінники виставили нові курси валют

Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,65 грн, курс євро зріс на 5 коп до 45,25 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 44,55 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,40-41,42 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 29 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3292 гривні за 1 долар (+0,0157 грн).

Курс євро становитиме 44,6975 гривень за 1 євро (-0,0161 грн).

Прогноз курсу

Аналітики ICU зазначають зростання попиту на валюту на міжбанку минулого тижня. Однак НБУ не став значно збільшувати свої інтервенції, дозволяючи курсу двічі на тиждень перетнути рівень 41,3 грн/долар.

За їх прогнозом, цього тижня Нацбанк може продовжити утримувати його на тому ж рівні, що й на попередньому.

"Водночас ми зберігаємо припущення, що до кінця року може статися помірна девальвація гривні в межах 2-3%", - йдеться в огляді.

Менш активне подорожчання американської валюти у роздрібному сегменті відбувалося через повільнішу реакцію банків на зміни на міжбанківському валютному ринку, зазначають аналітики ICU.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ