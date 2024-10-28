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Долар дорожчає другий день поспіль

Україна, Понеділок 28 жовтня 2024 15:44
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Долар дорожчає другий день поспіль Фото: курс долара виріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3292 гривні за 1 долар (+0,0157 грн).

Долар дорожчає другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,6975 гривень за 1 євро (-0,0161 грн).

Долар дорожчає другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,37-41,39 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар дорожчає другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,55 гривень.

Прогнози МВФ

МВФ у меморандумі з Україною заявив, що у разі негативного сценарію може знадобитися повторне запровадження "деяких заходів валютного контролю", які застосовувалися раніше під час війни.

Джерела РБК-Україна, знайомі з переговорним процесом, кажуть, що не йдеться про запровадження фіксованого курсу гривні. На думку голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, найімовірніше, маються на увазі обмеження на купівлю валюти та виведення капіталу за кордон, як для юридичних, так і для фізичних осіб.

"Я думаю, що саме такі заходи можуть бути введені для зниження тиску на валютний ринок у разі, якщо буде менше зовнішньої допомоги, ніж закладається в базовий сценарій. Якщо "тануть" резерви, то випускатиме валюту з країни так, як зараз, не вийде", – сказав він у коментарі виданню.

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